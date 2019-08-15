"تعليم بيشة" يعلن حركة توجيه 618 من المعلمين والمعلمات الجدد

مباشرتهم بمدارسهم يوم الأحد المقبل

اعتمد مدير ‫تعليم بيشة، نايف بن سلطان الهاجري، حركة توجيه ٦١٨ من المعلمين والمعلمات الجدد للعام الدراسي المقبل ١٤٤٠-١٤٤١هـ.

ويمكن للمعلمين الاطلاع على نتيجة الحركة عبر حساباتهم في ‫نظام نور، فيما ستكون مباشرتهم في مدارسهم -بإذن الله- يوم الأحد المقبل ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠هـ.

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15 أغسطس 2019 - 14 ذو الحجة 1440 11:31 PM

مباشرتهم بمدارسهم يوم الأحد المقبل

"تعليم بيشة" يعلن حركة توجيه 618 من المعلمين والمعلمات الجدد

صحيفة سبق الإلكترونية

بيشة

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اعتمد مدير ‫تعليم بيشة، نايف بن سلطان الهاجري، حركة توجيه ٦١٨ من المعلمين والمعلمات الجدد للعام الدراسي المقبل ١٤٤٠-١٤٤١هـ.

ويمكن للمعلمين الاطلاع على نتيجة الحركة عبر حساباتهم في ‫نظام نور، فيما ستكون مباشرتهم في مدارسهم -بإذن الله- يوم الأحد المقبل ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠هـ.

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