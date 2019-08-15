"تعليم بيشة" يعلن حركة توجيه 618 من المعلمين والمعلمات الجدد

اعتمد مدير تعليم بيشة، نايف بن سلطان الهاجري، حركة توجيه ٦١٨ من المعلمين والمعلمات الجدد للعام الدراسي المقبل ١٤٤٠-١٤٤١هـ.
ويمكن للمعلمين الاطلاع على نتيجة الحركة عبر حساباتهم في نظام نور، فيما ستكون مباشرتهم في مدارسهم -بإذن الله- يوم الأحد المقبل ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠هـ.
مباشرتهم بمدارسهم يوم الأحد المقبل
اعتمد مدير تعليم بيشة، نايف بن سلطان الهاجري، حركة توجيه ٦١٨ من المعلمين والمعلمات الجدد للعام الدراسي المقبل ١٤٤٠-١٤٤١هـ.
ويمكن للمعلمين الاطلاع على نتيجة الحركة عبر حساباتهم في نظام نور، فيما ستكون مباشرتهم في مدارسهم -بإذن الله- يوم الأحد المقبل ١٧ / ١٢ / ١٤٤٠هـ.