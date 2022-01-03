"أمن عسير" يكثف البحث عن مفقود أحد رفيدة منذ 9 أيام

كان من دون محفظته وجهازه الجوال ويقود مركبته

تكثف الجهات الأمنية بمنطقة عسير جهودها في البحث عن المفقود الخمسيني "عبدالله محمد آل عوضة" من سكان محافظة أحد رفيدة بعدما فُقد يوم الجمعة 20/ 05 / 1443حتى الوقت الحالي.

وذكر ذوو المفقود أنه كان من دون محفظته وجهازه الجوال ويقود مركبته والتي عثر عليها في مركز تندحة التابع لمحافظة خميس مشيط، آملين ممن يراه أو يملك أي معلومة عن المفقود التواصل على الأرقام (0556671194) أو (0506797995).