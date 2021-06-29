بالفيديو.. الجيش اليمني يُسقط طائرة مفخخة تابعة للحوثي

أثناء تحليقها فوق منطقة الدشوش بجبهة صرواح

أسقط الجيش الوطني اليمني اليوم الثلاثاء طائرة مسيَّرة تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في محافظة مأرب وسط اليمن.

وأوضح المركز الإعلامي للقوات المسلحة التابع لوزارة الدفاع اليمنية عبر "تويتر" أن الجيش الوطني أسقط طائرة مسيَّرة لميليشيا الحوثي أثناء تحليقها فوق منطقة الدشوش بجبهة صرواح غرب مأرب.

ونشر المركز مقطع فيديو لحطام الطائرة المسيَّرة، أظهر أنها هجومية ومفخخة.



