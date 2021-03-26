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تشمل تأثيراتها تدنياً في مدى الرؤية وتستمر حتى الـ 8 مساءً

"مركز الأرصاد": رياح نشطة وارتفاع الأمواج على محافظة ينبع

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، بمحافظة ينبع تضمنت رياحاً نشطة وارتفاعاً للأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً.