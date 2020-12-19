"الحجرف" يرحّب بقرار تشكيل الحكومة اليمنية الجديد

"التعاون الخليجي" ثمّن جهود التحالف في تسريع اتفاق الرياض

رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الدكتور نايف فلاح الحجرف؛ بقرار تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة من مختلف المكونات السياسية اليمنية، الذي يأتي تنفيذاً لاتفاق الرياض الموقّع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وأعرب عن تقديره جميع جهود الأطراف اليمنية الهادفة إلى تغليب مصالح الشعب اليمني، وتهيئة الأجواء لممارسة الحكومة اليمنية لجميع أعمالها من العاصمة المؤقتة عدن، وانطلاق عجلة التنمية في المناطق المحررة، والدفع بمسارات إنهاء الأزمة اليمنية في جميع أبعادها.

وأشاد، في الوقت نفسه، بالجهود الكبيرة التي يبذلها التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الذي توّج بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية، أمس.

وأكد "الحجرف"؛ حرص دول مجلس التعاون على استعادة الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق، ودعم مجلس التعاون لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية، وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الأمن 2216.