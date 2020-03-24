جمعية "أبرار" تنصح: أبعد خطر "كورونا" عن والديك

مساهمةً منها في رفع مستوى الوعي في الأسر

ضمن حملة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية #مجتمع_واعي ومساهمة منها في رفع مستوى الوعي في الأسرة والمجتمع، دشنت جمعية بر الوالدين (أبرار) عدداً من اللوحات والتصاميم تحوي نصائح وتوجيهات تدعو إلى ضرورة اتباع التعليمات الرسمية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا"، وإلى العناية بالوالدين؛ لوقايتهما من الإصابة بالفيروس. (مرفق مجموعة من اللوحات).

جدير بالذكر أن الجمعية تُعد الأولى من نوعها في مجال تعزيز بر الوالدين، وأولى الجمعيات المتخصصة في دراسة حالات العقوق وأثرها السلبي على المجتمع.