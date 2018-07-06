بمشاركة 168 متحدثاً.. انطلاق فعاليات مؤتمر عسير الصحي

معرض مصاحب يضم 30 شركة ومؤسسة طبية متخصصة

تنطلق، صباح غد، فعاليات النسخة الثانية من مؤتمر عسير الصحي، المقام بتنظيم من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة عسير؛ من خلال مستشفى عسير المركزي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام بفندق قصر أبها؛ وذلك تحت رعاية أمير منطقة عسير فيصل بن خالد آل سعود.

ويشتمل المؤتمر على برنامج علمي ضخم يركز على كل ما هو جديد في المجالات الطبية المختلفة لأكثر من 15 تخصصاً طبياً مختلفاً.

وستحظى المعلوماتية الصحية -باعتبارها مجالاً واعداً- بمساحة واسعة من التغطية العلمية؛ من خلال محاضرات علمية وورش عمل يقدّمها عدد من المختصين والأكاديميين، إضافة إلى معرض مصاحب يضم أكثر من 30 شركة ومؤسسة طبية متخصصة لعرض كل ما هو جديد في عالم التجهيزات الطبية والأدوية واللوازم الطبية الحديثة.

وقال الرئيس التنفيذي للمؤتمر الدكتور أحمد الهيزعي: عدد المسجلين في المحاضرات العلمية والورش تجاوز 3 آلاف مستفيد ومستفيدة.

وأضاف: التسجيل متاح للراغبين في الالتحاق بالمحاضرات والورش حتى أول أيام المؤتمر، والمؤتمر يستضيف ١٦٨ متحدثاً من داخل وخارج المملكة من مختلف التخصصات.

يُذكر أن هناك سبع نشاطات اجتماعية قدّمت ضمن فعاليات المؤتمر قبيل انطلاقه بعدد من المجمعات التجارية في منطقة عسير؛ بهدف نشر الوعي والتثقيف الصحي، شملت التبرع بالدم، والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، والتغذية العلاجية، وبرنامج منقذ الحياة، كذلك برنامج صحة الفم، وصحة العيون، وهشاشة العظام.