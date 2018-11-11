كمرحلة رابعة.. "أحوال القصيم" تطلق حملة "هويتي انتمائي"

تستهدف المدارس لتوعية الطالبات بأهمية بطاقة الهوية الوطنية

أطلقت الإدارة العامة للأحوال المدنية بمنطقة القصيم ممثلة بمكتب الأحوال المدنية النسوي ببريدة حملة تحت شعار "هويتي انتمائي".

ويأتي إطلاق مرحلة "هويتي انتمائي" كمرحلة رابعة للحملة التي انطلقت قبل 3 سنوات، وتستهدف طلاب المدارس بهدف توعية الطالبات بمدينة بريدة بأهمية بطاقة الهوية الوطنية وأهمية الحفاظ عليها والتعريف بالجيل الثالث من الهوية الوطنية، وكذلك إصدار بطاقات الهوية الوطنية للطالبات اللاتي أكملن السن النظامي ولا يحملن هوية وطنية على أن تشمل تلك الحملة جميع محافظات ومناطق المملكة.