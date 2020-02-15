بالصور.. القوات السعودية تواصل تدريباتها بالتمرين الخليجي التعبوي المشترك

نفذت الفرضيات الميدانية بكل احترافية

واصلت القوات الأمنية السعودية، تدريباتها في التمرين التعبوي الخليجي المشترك صف واحد لأمن مشترك.

وتُظهر الصور رجال الأمن وهم ينفِّذون المهام في التمرين، والفرضيات الميدانية بكل احترافية في ظل ما تمتع به المشاركون كافة من روح معنوية عالية.

القوات الأمنية السعودية التمرين التعبوي الخليجي المشترك

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15 فبراير 2020 - 21 جمادى الآخر 1441 07:17 PM

نفذت الفرضيات الميدانية بكل احترافية

بالصور.. القوات السعودية تواصل تدريباتها بالتمرين الخليجي التعبوي المشترك

متعب البقمي

الرياض

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واصلت القوات الأمنية السعودية، تدريباتها في التمرين التعبوي الخليجي المشترك صف واحد لأمن مشترك.

وتُظهر الصور رجال الأمن وهم ينفِّذون المهام في التمرين، والفرضيات الميدانية بكل احترافية في ظل ما تمتع به المشاركون كافة من روح معنوية عالية.

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القوات الأمنية السعودية التمرين التعبوي الخليجي المشترك

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