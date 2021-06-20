زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر كيرماديك في نيوزيلندا

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جزر كيرماديك في نيوزيلندا.

وتفصيلاً، ذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل في بيان له، أن مركز الزلزال كان على عمق 15 كيلومترًا، فيما لم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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20 يونيو 2021 - 10 ذو القعدة 1442 11:25 PM

لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية

زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جزر كيرماديك في نيوزيلندا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الأحد، جزر كيرماديك في نيوزيلندا.

وتفصيلاً، ذكر المركز الأورومتوسطي لرصد الزلازل في بيان له، أن مركز الزلزال كان على عمق 15 كيلومترًا، فيما لم ترد حتى الآن أنباء عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية.

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