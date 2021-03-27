العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا"

إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 741,115

سجل العراق 5,062 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد", خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 827,157 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14,177 حالة.

وتم تسجيل 4368 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 741,115 حالة.

0

27 مارس 2021 - 14 شعبان 1442 05:18 PM

إجمالي حالات الشفاء وصل إلى 741,115

العراق: 5,062 إصابة جديدة بـ"كورونا"

صحيفة سبق الإلكترونية

بغداد

0 292

سجل العراق 5,062 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد", خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 827,157 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 20 حالة وفاة جديدة, ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 14,177 حالة.

وتم تسجيل 4368 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 741,115 حالة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021