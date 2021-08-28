مدرب "باريس سان جيرمان: "مبابي" لن يرحل الآن إلى ريال مدريد

قال ماوريسيو بوكيتينو مدرب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي الأول لكرة القدم: إن كيليان مبابي لم يطلب الرحيل عن الفريق وسيتواجد في رحلة الفريق لمواجهة ستاد ريمس، الأحد.

وارتبط اسم مبابي بشدة بالانتقال لفريق ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الجارية، ووفقًا لتقارير إعلامية منتشرة، يسعى مدريد للتعاقد مع مبابي (22 عامًا) الذي مازال يتبقى له عام واحد مع سان جيرمان.

وتَدرب مبابي، الذي سجل 133 هدفًا في 174 مباراة مع سان جيرمان، السبت قبل مواجهة ستاد ريمس.

وكشف بوكيتينو عن أن ليونيل ميسي ونيمار سيلعبان جزءًا من المباراة.

وقال المدير الفني: "بالتأكيد سيتواجدون كلهم مع الفريق؛ لذلك سنرى ما إذا كانوا سيتواجدون في التشكيل الأساسي غدًا.. كما يتدرب كيليان مبابي بقوة ويستعد لمباراة الغد، من حيث التواصل مع رئيس النادي والمدير الرياضي، وقد أوضحوا موقف النادي بشأن هذا الأمر".

وبسؤاله عما إذا كان مبابي قد أعرَبَ عن رغبته في الرحيل عن النادي، أجاب بوكيتينو: "لا".