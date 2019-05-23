المهاجم السنغالي "بادو ندياي" على رادار "الهلال"

بعد صفقة "قوميز" الناجحة

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن وكيل أعمال اللاعب السنغالي بادو ندياي، لاعب ستوك سيتي والمعار لغلطة سراي التركي قد توجه للرياض لبحث عرض انتقال اللاعب للدوري السعودي.

وقالت الصحف إن وكيل اللاعب ويليام أفيلا وهو صاحب صفقة انتقال المهاجم بافيتمبي غوميز للهلال، سافر بالفعل للرياض لبحث العرض المقدم من الهلال أيضًا بحسب الصحيفة.

وقالت الصحف الإنجليزية إن اللاعب ارتبط أخيرًا بأندية إشبيلية ومارسيليا، بالإضافة إلى رغبة غلطة سراي في تمديد إعارته.

يذكر أن تقارير سابقة قد ربطت الهلال باللاعب المغربي يونس بلهندة لاعب غلطة سراي قبل أن يخرج وكيله نافيًا تلك الأنباء.