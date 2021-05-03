"الصحة": تسجيل 953 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1038 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأثنين 3 مايو 2021، تسجيل 953 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 420301 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 1038 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح الإجمالي 403,702 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 13 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 6992 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 9607 والحالات الحرجة 1359 حالة.