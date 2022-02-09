"رويترز": مبعوث رئاسي سوداني يزور "إسرائيل" لتعزيز العلاقات

وصل إلى تل أبيب منذ بداية الأسبوع

أفاد مصدر مطلع اليوم (الأربعاء) بأن "مسؤولاً سودانياً يزور إسرائيل حالياً سعياً لتعزيز العلاقات".

ونقلت "رويترز" عن المصدر أن "المبعوث الرئاسي وصل إلى إسرائيل منذ بداية الأسبوع"، ولم يصدر تأكيد بعد من المتحدثين باسم الحكومتين الإسرائيلية والسودانية.

وأعلنت إسرائيل والسودان في 2020 أنهما ستطبعان العلاقات.