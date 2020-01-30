الفتح يتعاقد مع الجزائري "بن دبكة"

وقّعت إدارة نادي الفتح مع لاعب الوسط الجزائري "سفيان بن دبكة" لتمثيل صفوف الفريق لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد.

وسبق للاعب "بن دبكة" صاحب الـ27 عاماً تمثيل منتخب الجزائر وعدد من الأندية الجزائرية كان آخرها نادي "مولودية الجزائر".

من جهتها، تمنّت إدارة النادي للاعب التوفيق في مهمته القادمة مع النموذجي.

