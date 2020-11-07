احترازيًّا.. الجهات المختصة تغلق سوق المواشي بأحد المسارحة

أغلقت الجهات المختصة في جازان سوق المواشي الأسبوعي بأحد المسارحة حتى إشعار آخر. أعلنت ذلك الصفحة الرسمية للمحافظة على "تويتر" غير أنها لم تذكر السبب.

من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطابًا، يبيِّن أن إجراءات الإغلاق ستسمر حتى استقرار الوضع الوبائي، وأنه سيُمنع دخول المواشي إليه.

"سبق" حاولت الحصول على توضيح من مدير فرع وزارة الزراعة بجازان علي آل عطيف؛ وأرسلت استفسارًا غير أنها لم تتلقَّ أي رد.

أحد المسارحة

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07 نوفمبر 2020 - 21 ربيع الأول 1442 11:19 PM

احترازيًّا.. الجهات المختصة تغلق سوق المواشي بأحد المسارحة

قاسم الخبراني

جازان

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أغلقت الجهات المختصة في جازان سوق المواشي الأسبوعي بأحد المسارحة حتى إشعار آخر. أعلنت ذلك الصفحة الرسمية للمحافظة على "تويتر" غير أنها لم تذكر السبب.

من جهة أخرى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خطابًا، يبيِّن أن إجراءات الإغلاق ستسمر حتى استقرار الوضع الوبائي، وأنه سيُمنع دخول المواشي إليه.

"سبق" حاولت الحصول على توضيح من مدير فرع وزارة الزراعة بجازان علي آل عطيف؛ وأرسلت استفسارًا غير أنها لم تتلقَّ أي رد.

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