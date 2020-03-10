"الزهراني" فقد ابنه منذ 20 يومًا وأبلغ الشرطة وما زال متغيبًا

طلب المساعدة في البحث عنه والتواصل معه

ما زال المواطن محمد علي قريد الزهراني يبحث عن ابنه وسيم ١٧ عامًا المتغيب من تاريخ١٤٤١/٦/٢٥ هـ ولجأ والد نسيم لـ"سبق"، طالبًا من قرائها البحث عن ابنه، مشيرًا إلى أنه أبلغ قسم شرطة الشرائع بمكة المكرمة في ١٤٤١/٦/٣٠ هـ.

وقال: أتمنى ممن يعثر عليه التواصل معي على جوال 0595929160