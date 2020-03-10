"الزهراني" فقد ابنه منذ 20 يومًا وأبلغ الشرطة وما زال متغيبًا

طلب المساعدة في البحث عنه والتواصل معه

ما زال المواطن محمد علي قريد الزهراني يبحث عن ابنه وسيم ١٧ عامًا المتغيب من تاريخ١٤٤١/٦/٢٥ هـ ولجأ والد نسيم لـ"سبق"، طالبًا من قرائها البحث عن ابنه، مشيرًا إلى أنه أبلغ قسم شرطة الشرائع بمكة المكرمة في ١٤٤١/٦/٣٠ هـ.

وقال: أتمنى ممن يعثر عليه التواصل معي على جوال 0595929160

10

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 09:51 PM

طلب المساعدة في البحث عنه والتواصل معه

"الزهراني" فقد ابنه منذ 20 يومًا وأبلغ الشرطة وما زال متغيبًا

صحيفة سبق الإلكترونية

مكة المكرمة

11 11,375

ما زال المواطن محمد علي قريد الزهراني يبحث عن ابنه وسيم ١٧ عامًا المتغيب من تاريخ١٤٤١/٦/٢٥ هـ ولجأ والد نسيم لـ"سبق"، طالبًا من قرائها البحث عن ابنه، مشيرًا إلى أنه أبلغ قسم شرطة الشرائع بمكة المكرمة في ١٤٤١/٦/٣٠ هـ.

وقال: أتمنى ممن يعثر عليه التواصل معي على جوال 0595929160

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020