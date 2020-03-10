"الزهراني" فقد ابنه منذ 20 يومًا وأبلغ الشرطة وما زال متغيبًا

ما زال المواطن محمد علي قريد الزهراني يبحث عن ابنه وسيم ١٧ عامًا المتغيب من تاريخ١٤٤١/٦/٢٥ هـ ولجأ والد نسيم لـ"سبق"، طالبًا من قرائها البحث عن ابنه، مشيرًا إلى أنه أبلغ قسم شرطة الشرائع بمكة المكرمة في ١٤٤١/٦/٣٠ هـ.
وقال: أتمنى ممن يعثر عليه التواصل معي على جوال 0595929160
طلب المساعدة في البحث عنه والتواصل معه
ما زال المواطن محمد علي قريد الزهراني يبحث عن ابنه وسيم ١٧ عامًا المتغيب من تاريخ١٤٤١/٦/٢٥ هـ ولجأ والد نسيم لـ"سبق"، طالبًا من قرائها البحث عن ابنه، مشيرًا إلى أنه أبلغ قسم شرطة الشرائع بمكة المكرمة في ١٤٤١/٦/٣٠ هـ.
وقال: أتمنى ممن يعثر عليه التواصل معي على جوال 0595929160