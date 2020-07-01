تنطلق ببطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز. اتحاد الفروسية يكشف عن برنامجه الجديد

أعلن الاتحاد السعودي للفروسية عن برنامجه الزمني لمنافسات قفز الحواجز والقدرة والتحمل والتقاط الأوتاد للعام 2020 - 2021، وتنطلق أول المنافسات في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر المقبل ببطولة اليوم الوطني لقفز الحواجز.

وشهد البرنامج الذي تم الإعلان عنه 35 بطولة لقفز الحواجز بينها ثماني بطولات دولية والبقية محلية توزعت بين مدينتي جدة والرياض.

فيما شهد برنامج القدرة والتحمل 11 سباقاً منها ستة سباقات تأهيلية وخمسة سباقات رسمية من بينها السباق الأغلى في العالم على كأس خادم الحرمين الشريفين والذي تستضيفه محافظة العلا.

وتم الإعلان أيضاً عن خمس بطولات لالتقاط الأوتاد.