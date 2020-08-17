بالفيديو.. الحادث المروع الذي أوقف سباق النمسا للدراجات النارية

حطام دراجتين كاد يطيح ببقية المتسابقين

توقف سباق الجائزة الكبرى للدراجات النارية بالنمسا قبل 20 لفة من نهايته، بعد حادث تصادم بين فرانكو موربيديلي متسابق فريق ياماها ويوهان زاركو سائق فريق أفينتيا دوكاتي في حلبة رد بول أمس الأحد.

وقالت وكالة "سبوتنك" الروسية: إنه بالقرب من المنعطف الثالث في الحلبة النمساوية اصطدم الإطار الأمامي لموربيديلي بدراجة زاركو من الخلف؛ ليسقط المتسابقان أرضًا بينما تدافعت بقية الدراجات النارية بالقرب منهما محاولة الابتعاد.

وحالَفَ الحظ كلًّا من مافريك بينياليس متسابق ياماها وزميله فالنتيو روسي، الذي ظهر عليه التأثر تمامًا بعد أن اقتربت عدة دراجات منه كثيرًا؛ وفقًا لـ"رويترز".

وبثت وسائل إعلام عالمية شريط فيديو يكشف تفاصيل الحادث المروع من أكثر من زاوية، وكيف دار قائدا الدراجتين عدة مرات خارج المضمار، بينما تحولت الدراجتان إلى أشلاء حطام، كادت تطيح ببقية المتسابقين.

وتمكّن موربيديلي من السير بصحبة آخرين إلى سيارة إسعاف كانت تنتظره بينما لم تظهر على زاركو أي إصابة وعاد إلى مقر فريقه.

واستؤنف السباق بعد تنظيف المضمار بينما يتقدم بول إسبارجارو سائق كيه.تي.إم الترتيب متقدمًا مباشرة على سائقي دوكاتي أندريه دوفيتسيوزو وجاك ميلر.