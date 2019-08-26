"الجوازات" تنفي شائعة السماح للعسكريين بالسفر خارجيًّا دون إجازة

بعد تداولها في وسائل التواصل الاجتماعي

أكدت المديرية العامة للجوازات أن التعليمات تشترط وجود وثيقة سفر من المرجع العسكري للراغبين في السفر من العسكريين. جاء ذلك نفيًا لمعلومة متناقلة في وسائل التواصل الاجتماعي عن السماح للعسكريين بالسفر دون إجازة خارجية.

وجاء ذلك ردًّا على استفسار من أحد المغردين على تويتر بالحساب الرسمي للجوازات عن هذه المعلومة، وأكدت أن التعليمات ما زالت تشترط وجود وثيقة سفر من المرجع العسكري للعسكري الذي يرغب في السفر خارج السعودية.