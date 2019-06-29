ترامب: السعودية حليف قوي ولدينا عشرات الأهداف المحتملة في إيران

قال: تركيا ستواجه عقوبات أميركية إذا أصرّت على شراء صواريخ S-400

أكّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ أن المملكة العربية السعودية حليفٌ قوي للولايات المتحدة، ولا يمكن أن يتم اتهامها بالإرهاب؛ مضيفاً لدينا قائمة بعشرات الأهداف المحتملة في إيران.

وتابع خلال كلمته في ختام أعمال مجموعة العشرين في اليابان: تأكّدوا أننا لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي؛ حيث إن إيران حالياً تسعى لإبرام اتفاقٍ جديدٍ مع الولايات المتحدة.

تركيا ستواجه عقوبات أميركية إذا أصرّت على شراء صواريخ S-400؛ مؤكداً أن تركيا توجّهت لشراء S-400 بعد رفض إدارة أوباما بيع منظومة باتريوت لها.

وأردف: أردوغان كان سيمحو الأكراد من على حدود بلاده، وطلبت منه الامتناع عن ذلك.

وقال: إدارة أوباما أسهمت في إقدام إيران على تمويل الإرهاب.