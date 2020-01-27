رئيس وزراء الصين يزور أوهان بؤرة تفشي فيروس كورونا

لتفقد الجهود المستمرة لاحتواء الوباء وتحدث مع مرضى وعاملين

قالت الحكومة الصينية، في بيان، إن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ؛ زار يوم الإثنين مدينة أوهان؛ بؤرة تفشي فيروس كورونا، الذي أودى بحياة 80 شخصاً وأصاب أكثر من 2700 آخرين في البلاد.

ووفق "رويترز"، أضاف البيان أن لي؛ توجّه إلى المدينة لتفقد الجهود المستمرة لاحتواء الوباء، وتحدث مع مرضى وعاملين في القطاع الطبي.