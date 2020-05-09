موجز "سبق": تطوير الأداء الحكومي بـ4 أوامر ملكية.. والإطاحة بـ16 فاسدًا نهبوا المال العام

إعلان عقوبات مخالفي إجراءات "كورونا".. واعتماد لائحة الحد من التجمعات

استمرارًا لتميزها في أداء رسالتها الإعلامية، أتاحت "سبق" لقرائها كل المعلومات المتعلقة بعددٍ من الأحداث المهمة، التي شهدها الأسبوع الماضي، منها إصدار الملك سلمان بن عبدالعزيز أربعة أوامر ملكية تقضي بإعفاء وتعيين عددٍ من المسؤولين؛ وذلك في إطار مواصلة تحسين وتطوير الأداء الحكومي وتحديث الجهاز الإداري للدولة، كما أطاحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بـ16 شخصًا تورطوا في التفريط بالمال العام، وسوء الاستعمال الإداري، بينما أعلنت وزارة الداخلية الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد؛ واعتمد وزير الداخلية لائحة الحد من التجمّعات التي تُسهم في تفشي "كورونا"، كما صدرت موافقته على اعتماد تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها.



المادة 41

استهل الأسبوع أحداثه، الأحد، بإقرار وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، تفاصيل المذكرة التفسيرية الملحقة للمادة رقم 41 من اللائحة التنفيذية لنظام العمل والفقرة (63/1) من المخالفات والعقوبات في شأن تنظيم العلاقة التعاقدية بين العاملين وأصحاب العمل، بينما طالب مجلس الشورى في جلسته وزارة الاستثمـار بتشجيع الاستثمار في قطاعات الترفيه، والسياحة، والثقافة، والتعدين، والقطاعات الناشئة الأخرى، لدعم النمو الاقتصادي ورفع مستوى توظيف الكوادر الوطنية، فيما أعلن مصدر مسؤول أن المشروع المسمى "جزيرة المملكة"، مشروع غير مرخص له، ومخالف للأنظمة المرعية بالمملكة، كما أنه ليس له صلة بالمشروعات ذات الصلة بـ"رؤية 2030"، ولا يتبع لبرامجها التنفيذية أو مبادراتها بأي شكلٍ من الأشكال.

https://sabq.org/jbsT2K

https://sabq.org/KQWjcz

https://sabq.org/Dy6dXg



وأعلنت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، الاثنين، الإطلاق التجريبي لتطبيق "توكلنا"، دعمًا للجهود الحكومية في الحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد، وذلك إنفاذًا لتوجيهات الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وفيما أطلقت وزارة العدل منظومة الخدمات العدلية عن بعد، التي شملت جميع قطاعاتها المختلفة، واستفاد منها نحو مليون مستفيد عبر منصات الوزارة المختلفة، أطاحت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بـ16 شخصًا تورطوا في قضايا فساد مالي وإداري، إذ صرح مصدر مسؤول بالهيئة بصدور أحكام قضائية ابتدائية في ثلاث قضايا فساد مالي وإداري، اشتملت القضية الأولى على ارتكاب جرائم التفريط بالمال العام، وسوء الاستعمال الإداري، والرشوة، والتزوير، واستعمال المحرر المزور، وغسل الأموال، والتستر على مرتكبي هذه الجرائم، وتتكون أطراف القضية من 12 شخصًا.

https://sabq.org/tnJmWz

https://sabq.org/HxV6Lh

https://sabq.org/CZvPmL



خيار الاسترجاع

وأعلنت وزارة الداخلية، الثلاثاء، الأحكام والعقوبات المقررة بحق المخالفين للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد؛ وذلك لإلزام الجميع بتحقيقها، وخلال اليوم نفسه، أعلن تطبيق توكلنا، انضمام أكثر من مليون مستخدم في إطلاقه التجريبي ممّن وصلت إليهم رسالة نصية لتحميل التطبيق، وذلك ضمن المرحلة الأولى من مراحل تسجيل الأفراد، وصولاً إلى إتاحته لعموم المواطنين والمقيمين، بينما وجّه وزير التجارة الدكتور ماجد القصبي الأمانات بإلغاء شرط عدم استرجاع واستبدال البضاعة المبيعة، مؤكدًا أن خيار الاسترجاع والاستبدال حق أصيل للمستهلك.

https://sabq.org/3pRwhS

https://sabq.org/rQTjZm

https://sabq.org/4WV5BK



وبرئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، استعرض مجلس الوزراء، الأربعاء، آخر التطورات والإجراءات الصحية والوقائية لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد، في ضوء التقارير ذات الصلة محليًّا وعالميًّا، واطمأن على الحالات المسجلة في السعودية، وأوضاعهم الصحية، والرعاية الطبية المقدَّمة لهم، والجهود المتواصلة من الجهات المعنية، ومستويات الجاهزية والاستشراف المستقبلي، والحفاظ على الصحة العامة، بينما أرجع وزير الصحة توفيق الربيعة ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضيين لما يفوق ١٠٠٠ حالة يوميًا إلى الفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة، لافتًا في كلمة له إلى أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدًا، ففي حين يبلغ معدل الوفيات العالمي ٧ في المائة؜ فإن المعدل في المملكة أقل من فاصلة سبعة في المائة.

https://sabq.org/WB29tF

https://sabq.org/9S2bHk



لائحة الحد من التجمّعات

صدرت موافقة وزير الداخلية، الخميس على اعتماد لائحة الحد من التجمّعات التي تُسهم في تفشي ونقل فيروس كورونا، كما صدرت موافقته على اعتماد تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة بحقها، وتهدف اللائحة إلى فرض التباعد الاجتماعي، وتنظيم التجمعات البشرية التي تكون سببًا مباشرًا لتفشي الوباء، بينما وقّعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، اتفاقية مع صندوق التنمية العقارية، في مجال الربط التقني والاستفادة من خدمات المنشآت المرخصة لمزاولة مهنة التقييم عبر نظام "قيم"، تهدف إلى الربط التقني المباشر بين الجهتين؛ بما يضمن للصندوق سهولة الوصول إلى المنشآت المرخصة في التقييم العقاري.

https://sabq.org/CqSdsH

https://sabq.org/Pns9zK



وصدرت موافقة الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، على تفعيل المبادرات الإضافية لمواجهة تبعات جائحة كورونا، التي تمثّلت في دعم الأفراد السعوديين المتفرغين للعمل في نشاط توجيه المركبات والمسجلين لدى الهيئة العامة للنقل، ويعملون بدوام كامل وتأثر دخلهم؛ بسبب قلة الطلب على النشاط نتيجة الأزمة الحالية، وشهد اليوم نفسه إصدار خادم الحرمين أربعة أوامر ملكية تضمنت إعفاء المهندس علي الحازمي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة من منصبه، وتعيين المهندس عبدالله العبدالكريم في المنصب نفسه، وتعيين طراد بن سبأ باهبري رئيسًا للشؤون الخاصة لسمو ولي العهد، وتعيين الدكتور هشام الفالح وكيلاً لوزارة الداخلية، وتعيين المهندس فهد البليهشي أمينًا لمنطقة المدينة المنورة، كما أجرى الملك سلمان اتصالاً هاتفيًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، شهد تأكيد حرصهما على العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين وما حققته من إنجازات في جميع المستويات.

https://sabq.org/krV6zY

https://sabq.org/DpJnm7

https://sabq.org/YNMw4t



وتقرر اليوم (السبت)، وابتداءً منه، رفع الإجراءات الاحترازية التي سبق الإعلان عنها بتاريخ 3 شعبان 1441هـ في أحياء (الشريبات، بني ظفر، قربان، الجمعة، جزء من الإسكان، بني خدرة) بالمدينة المنورة، فيما بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا المستجد 37.136 إصابة، وفقًا للمتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، الذي بيّن أن عدد المتوفين من جراء الإصابة بالوباء وصل إلى 239، بينما ارتفع إجمالي حالات التعافي إلى 10.144، وأشار "العبد العالي" إلى أن تنفيذ الفحص الموسع سيجري على مراحل، وسيبدأ بالمسح النشط الموجّه، لافتًا إلى أن هناك مرحلة لاحقة أكثر توسعًا وانتشارًا ووصولاً للراغبين بإجراء الفحص ستكون أكثر كمية وعددًا.

https://sabq.org/syZCbk

https://sabq.org/GWRDCT

https://sabq.org/P6Bvxz