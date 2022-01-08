العراق يتسلم 50 "داعشياً" قُبض عليهم في سوريا

وكالة الاستخبارات والتحقيقات تتخذ الإجراءات بحقهم

تسلمت السلطات العراقية 50 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابي، ألقي القبض عليهم داخل الأراضي السورية؛ بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء في العراق، اليوم "السبت".

وأوضحت "الخلية" أن عملية التسليم جرت بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والجانب السوري عن طريق منفذ ربيعة.

وأضافت أن "الدواعش" سُلِموا إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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08 يناير 2022 - 5 جمادى الآخر 1443 02:33 PM

وكالة الاستخبارات والتحقيقات تتخذ الإجراءات بحقهم

العراق يتسلم 50 "داعشياً" قُبض عليهم في سوريا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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تسلمت السلطات العراقية 50 عنصراً من تنظيم "داعش" الإرهابي، ألقي القبض عليهم داخل الأراضي السورية؛ بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني التابعة لرئاسة الوزراء في العراق، اليوم "السبت".

وأوضحت "الخلية" أن عملية التسليم جرت بالتنسيق بين قيادة العمليات المشتركة والجانب السوري عن طريق منفذ ربيعة.

وأضافت أن "الدواعش" سُلِموا إلى وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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