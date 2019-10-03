"المسند": "هيكا" مستمرة وسحب متفرقة تمتد إلى الوسطى

قال: من المتوقع هطول الأمطار على جازان وعسير والباحة

أكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية "هيكا" على مناطق من المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": تستمر اليوم حالة #هيكا المطرية، ومن المتوقع أن تسقط الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق #جازان #عسير #الباحة و#مكة، و#المدينة.

وأضاف: قد تمتد سحب متفرقة على أجزاء من الوسطى خاصة منطقة #حائل وقد يكون بعضها ممطراً على نطاق ضيق جداً.

وكانت قد توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة على مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق نجران، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.