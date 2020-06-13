قطر: تسجيل 1828 إصابة جديدة بـ"كورونا" والإجمالي 78416

تعافي 1956 شخصًا يرفع حصيلة عدد حالات الشفاء لـ55252

أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية عن تسجيل 1828 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا "كوفيد-19"، وتعافي 1956 شخصًا من المرض، وذلك في الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت وزارة الصحة القطرية: إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 78416 حالة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء في دولة قطر وصل إلى 55252 حالة.