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تَوَقَّعَها حالةً متفرقة على مناطق عدة تشمل أجزاء من مكة وعسير والباحة

"المطرية" مستمرة والرياض حاضرة.. "خريطة الهطولات" يرسمها "المسند"

تَوقع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، استمرار الحالة المطرية، اليوم.

وأوضح، عبر حسابه على "تويتر": "تهطل الأمطار المتفرقة على أجزاء من مناطق #الرياض و#الشرقية وجنوبي #الحدود_الشمالية وشرقي منطقتي #حائل و#القصيم، وتشمل أجزاء من #مكة #عسير #الباحة".