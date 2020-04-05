"الصحة": تسجيل 206 إصابات بـ"كورونا" في آخر 24 ساعة.. وحالات التعافي ترتفع لـ488

"العبدالعالي": إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2385 حالة حتى الآن.. والوفيات 34 حالة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 206 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"، وذلك في آخر 24 ساعة.

وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2385 حالة حتى الآن.

وكشف "العبدالعالي" عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 488 بعد تسجيل 68 حالة تعافٍ جديدة.

تفصيلاً، قال متحدث "الصحة": العدد الإجمالي للحالات المصابة في المملكة 2385 حالة، منها 1863 نشطة، ومجموع المتعافين 488 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 34 حالة، ونسبة المصابين من السعوديين تبلغ 47%، ونسبة غير السعوديين تبلغ 53%.

وقال: عدد الحالات التي نرصدها حالياً هي من الاختلاط، ومن يذهب إلى العمل يجب عليهم التقيّد بالالتزامات والاشتراطات الصحية.

وأوضح: الضرورة القصوى هي التي تدعو للخروج من المنزل، أما من يقوم بالمغامرة والخروج لغير الضرورة فهو يعرض نفسه وغيره للخطر، والهدف من إعلان الإصابات عبر الموقع زيادة الشفافية، وتسهيل وصول المتلقي للبيانات".