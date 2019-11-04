هيئة الرياضة تستدعي العضو السابق في نادي النصر للتحقيق معه

أعلنت الهيئة العامة للرياضة استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام.


وقال الحساب الرسمي للهيئة على موقع "تويتر" :" أوضحت الهيئة العامة للرياضة أنه تم استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام، حيث وجه سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة باتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك".

الهيئة العامة للرياضة سعد آل مغني النصر

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04 نوفمبر 2019 - 7 ربيع الأول 1441 09:20 PM

هيئة الرياضة تستدعي العضو السابق في نادي النصر للتحقيق معه

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت الهيئة العامة للرياضة استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام.


وقال الحساب الرسمي للهيئة على موقع "تويتر" :" أوضحت الهيئة العامة للرياضة أنه تم استدعاء العضو السابق في نادي النصر سعد بن ثابت آل مغني للتحقيق معه حيال التصريحات التي أطلقها في الأيام الماضية عبر وسائل الإعلام، حيث وجه سمو رئيس مجلس إدارة الهيئة باتخاذ إجراءات عاجلة حيال ذلك".

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