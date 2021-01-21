الأردن.. إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الأراضي السورية

ضبط كمية من الحشيش المخدر

أحبط الجيش الأردني اليوم محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وأوضح الجيش في بيان له أنه تم إلقاء القبض على شخص وتحويله إلى الجهات المختصة، مضيفًا أنه تم ضبط كمية من الحشيش المخدر وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442 07:24 PM

ضبط كمية من الحشيش المخدر

الأردن.. إحباط محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الأراضي السورية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أحبط الجيش الأردني اليوم محاولة تسلل وتهريب مخدرات من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
وأوضح الجيش في بيان له أنه تم إلقاء القبض على شخص وتحويله إلى الجهات المختصة، مضيفًا أنه تم ضبط كمية من الحشيش المخدر وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

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