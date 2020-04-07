الشرطة الأمريكية تنتشل جثة حفيدة "روبرت كينيدي"

جرفتها الأمواج.. والبحث عن ابنها البالغ 8 أعوام جارٍ

أعلنت شرطة ولاية ماريلاند الأمريكية انتشال جثة مايف كينيدي تاونسند، حفيدة السياسي الراحل روبرت كينيدي، مساء أمس الاثنين؛ فيما لا يزال البحث عن ابنها الصغير مستمرًّا.

ووفق "رويترز" فقد فُقدت تاونسند (40 عامًا) وابنها جيديون (ثمانية أعوام) يوم الجمعة الماضي بعد أن جرفت الأمواج زورقهما في خليج تشيسابيك.

وتعتبر مايف تاونسند ابنة نائب حاكم ولاية ماريلاند السابقة، كاثلين كينيدي تاونسند، وحفيدة روبرت كينيدي، وزير العدل الأمريكي الأسبق، شقيق الرئيس الأمريكي الراحل الخامس والثلاثين، جون كينيدي الذي اغتيل في ولاية دالاس عام 1963.

وتمكنت إحدى الوكالات التي كانت تتولى البحث عن المفقودين من تحديد موقع جثة تاونسند على عمق حوالى 25 قدمًا تحت الماء.

وقالت الشرطة إنها ستستأنف عملية البحث اليوم الثلاثاء عن الطفل جيديون.