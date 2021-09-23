"مرور وسط جدة" يتوشح بالأخضر احتفالاً باليوم الوطني 91

تزينت مبانيه بشعارات الوفاء والانتماء للوطن الغالي

احتفل قسم مرور وسط جدة باليوم الوطني الـ 91 بحضور ورعاية مدير مرور جدة العميد أحمد بن مساعد السريحي ومدير القسم العقيد ماجد بن عون الغامدي.



وقد تزين "مرور وسط جدة" باللون الأخضر واللوحات الخاصة بهذه المناسبة وشعارات الحب والوفاء للوطن الغالي، وقدم منسوبوه أجمل التهاني وأصدق مشاعر الولاء إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والى سمو ولي عهده الامين حفظهما الله وكافة الشعب السعودي، سائلين الله أن يحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة.