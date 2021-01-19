السماح بعودة بث "بي إن سبورت" في السعودية

مكاتبها تعود للعمل وبيع أجهزتها بعد منع 3 أعوام

قالت وكالة "رويترز"، إن شبكة beIN Sports التلفزيونية القطرية أعادت استئناف بثّها في السعودية، وسيتاح لمكاتب شبكة "بي إن سبورت" العمل في المناطق السعودية وبيع أجهزتها رسمياً، بعد منع استمر نحو 3 أعوام.

وتقوم الشبكة القطرية بنقل حصري لبطولات كأس العالم لكرة القدم وكؤوس أمم أوروبا وإفريقيا وآسيا وكوبا أمريكا، فضلاً عن دوريات الأبطال في القارات المذكورة.

يأتي هذا بعد فتح الحدود بين المملكة وقطر، بينما أعادت الخطوط السعودية والخطوط القطرية تشغيل رحلاتهما بين البلدين يوم الإثنين الماضي.