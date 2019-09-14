مركز بلاغات العنف الأسري يعلن عن مباشرة حالة الطفل الرضيع.. وتوجيه الحالة لوحدة الحماية

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري عن مباشرة حالة الطفل الرضيع وتوجيه البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان النائب العام قد وجه بالقبض على الشخص الذي أطلق النار وهو يحمل الطفل الرضيع.

وكان المقطع المتداول قد أظهر شخصًا وهو يحمل طفلاً رضيعاً ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه.

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14 سبتمبر 2019 - 15 محرّم 1441 05:29 PM

مركز بلاغات العنف الأسري يعلن عن مباشرة حالة الطفل الرضيع.. وتوجيه الحالة لوحدة الحماية

عبدالله البرقاوي

الرياض

37 61,643

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري عن مباشرة حالة الطفل الرضيع وتوجيه البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان النائب العام قد وجه بالقبض على الشخص الذي أطلق النار وهو يحمل الطفل الرضيع.

وكان المقطع المتداول قد أظهر شخصًا وهو يحمل طفلاً رضيعاً ويقوم بإطلاق عدد من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه.

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