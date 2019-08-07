الأرصاد تنبّه لرياح نشطة مثيرة للأتربة على المدينة المنورة

تشمل "العيص والحناكية وخيبر".. وتستمر حتى 9 مساء

أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً عن رياح نشطة مثيرة للأتربة يصحبها تدنٍّ في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.

وتشمل الحالة: "المدينة المنورة، ومحافظة ينبع، ومحافظة وادي الفرع، ومحافظة بدر، ومحافظة المهد، ومحافظة العيص، ومحافظة الحناكية، ومحافظة خيبر، ومحافظة العلا والأجزاء المجاورة".

وبيّنت الإدارة أن الحالة تستمر حتى الساعة التاسعة من مساء اليوم.