"المهداوي" يكرّم الفائزين بجائزة العرضيات للإبداع

إحدى جوائز "ملتقى مكة الثقافي"

كرّم محافظ العرضيات علي بن يوسف المهداوي، اليوم، الفائزين بجائزة العرضيات للإبداع لعام ١٤٤٣هـ، إحدى جوائز "ملتقى مكة الثقافي" تحت شعار "كيف نكون قدوة في العالم الرقمي".

وفازت بالمركز الأول في المبادرات المؤسسية (بيدي) جمعية البر الخيرية بالمروة، فيما فازت بالمركز الأول في المبادرات للأفراد "المواطنة الرقمية" شريفة أحمد القويردي.