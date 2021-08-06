الهند تسجّل 44643 إصابة جديدة بكورونا و3448 حالة بألمانيا

سجّلت الهند اليوم 44643 إصابة جديدة بفيروس كورونا و464 حالة وفاة في الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة الهندية، في بيان لها، أن إجمالي عدد الإصابات وصل إلى 31.86 مليون حالة، بينما ارتفع مجمل الوفيات إلى 426754.

ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم، أن عدد الإصابات المؤكّدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و784433 حالة بعد تسجيل 3448 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91754 بعد تسجيل 24 وفاة جديدة.