الأرصاد تنبّه مكة والرياض والقصيم: أمطار رعدية ورياح نشطة وأتربة مثارة

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وبعض الحالات تستمر حتى صباح السبت

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة، شملت مناطق مكة المكرمة والرياض والقصيم، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الكامل وخليص ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح السبت.

ونبهت الأرصاد منطقة القصيم بأنها تشهد أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الأسياح والبدائع والبكيرية والرس والشماسية والمذنب وبريدة ورياض الخبراء وضرية وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء، وتستمر حتى الساعة الـ23.30 من مساء الجمعة.

وتشهد الرياض أيضًا أتربة مثارة ورياحًا نشطة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحريق والدرعية والدلم والدوادمي والخرج والزلفي والعاصمة الرياض والغاط والقويعية والمجمعة والمزاحمية وثادق وحريملاء وحوطة بني تميم ورماح وشقراء وضرما وعفيف ومرات، وتستمر حتى الساعة الـ23.30 من مساء الجمعة.