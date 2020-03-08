رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك تستمرّ حتى 3 عصراً

الأرصاد: تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية وتشمل محافظة أملج

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم؛ من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنّي مدى الرؤية على منطقة تبوك؛ تشمل محافظة أملج.



وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ3 ظهرًا.