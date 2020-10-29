"التعليم" تعلن تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي

لجميع الموفدين والموفدات من شاغلي الوظائف التعليمية عبر #نظام_فارس

أعلنت #وزارة_التعليم اليوم لجميع الموفدين والموفدات من شاغلي الوظائف التعليمية، عن تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.

وقالت الوزارة: تلقي الطلبات اعتبارًا من 11/ 3/ ١٤٤٢هـ ولمدة شهر عبر #نظام_فارس؛ وفق الشروط والضوابط المحددة.

وزارة التعليم

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29 أكتوبر 2020 - 12 ربيع الأول 1442 11:06 AM

لجميع الموفدين والموفدات من شاغلي الوظائف التعليمية عبر #نظام_فارس

"التعليم" تعلن تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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أعلنت #وزارة_التعليم اليوم لجميع الموفدين والموفدات من شاغلي الوظائف التعليمية، عن تلقي طلبات تمديد الإيفاد للفصل الدراسي الثاني من العام الحالي.

وقالت الوزارة: تلقي الطلبات اعتبارًا من 11/ 3/ ١٤٤٢هـ ولمدة شهر عبر #نظام_فارس؛ وفق الشروط والضوابط المحددة.

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وزارة التعليم

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