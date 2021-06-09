"قطان" يلتقي وزير خارجية بوروندي ويستعرض تعزيز العلاقات الثنائية

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وزير خارجية جمهورية بوروندي البرت شينغيرو، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بوجومبورا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
بحثا في لقاء بالعاصمة بوجومبورا سبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات
التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وزير خارجية جمهورية بوروندي البرت شينغيرو، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بوجومبورا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.