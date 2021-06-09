"قطان" يلتقي وزير خارجية بوروندي ويستعرض تعزيز العلاقات الثنائية

بحثا في لقاء بالعاصمة بوجومبورا سبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وزير خارجية جمهورية بوروندي البرت شينغيرو، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بوجومبورا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

0

09 يونيو 2021 - 28 شوّال 1442 06:39 PM

بحثا في لقاء بالعاصمة بوجومبورا سبل تعزيزها وتطويرها في كل المجالات

"قطان" يلتقي وزير خارجية بوروندي ويستعرض تعزيز العلاقات الثنائية

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

0 185

التقى وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وزير خارجية جمهورية بوروندي البرت شينغيرو، بمقر وزارة الخارجية في العاصمة بوجومبورا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021