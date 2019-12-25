برعاية أمير عسير.. انطلاق معرض أبها الثالث للامتياز التجاري 2019

يساعد رواد ورائدات الأعمال الشباب لإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة

تحت رعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة عسير، وبمشاركة عدة مؤسسات وطنية، انطلق معرض أبها الثالث للامتياز التجاري 2019 "#أبها_فرنشايز_2019"، والذي تنظمه غرفة أبها ممثّلة في لجنة ريادة الأعمال بها بالتعاون مع مؤسسة تلة الإبداع لتنظيم الفعاليات، ويستمر حتى يوم غد الخميس بفندق قصر أبها– قاعة عسير.

ويشتمل المعرض الذي يعمل يومياً من الساعة 4م: 9م على الكثير من الأنشطة، ويشارك فيه 31 شركة محلية وعالمية، ويضم أكثر من 40 جناحاً؛ وذلك لمساعدة رواد ورائدات الأعمال من الشباب لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وخلال فعاليات المعرض يقدم بنك التنمية الاجتماعية ثلاث ورش عمل لتأهيل الشباب استعداداً لمنحها امتيازا تجاريا من الشركات، كما يتم تنظيم عدد من المحاضرات خلال فعاليات المعرض تهدف إلى توعية وتثقيف رواد ورائدات الأعمال والمستثمرين في مجال الامتياز التجاري، وتغطي مواضيع مهمة مثل: كيف تختار الفرنشايز الصحيح، والعقود القانونية للامتياز التجاري، وريادة الأعمال غير الجلسات الحوارية التي يقدمها مستشارون مختصون في مجال الامتياز التجاري وريادة الأعمال، والخدمات الاستشارية الداعمة للمستثمرين.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة غرفة أبها حسن الحويزي إن المعرض اكتسب كحدث وطني اقتصادي أهمية كونه منصة للأعمال المهمة بالنسبة لأصحاب حقوق الامتياز التجاري الراغبين في النمو محلياً وإقليمياً وعالمياً في السوق السعودي، مشيراً إلى أن قطاع الامتياز التجاري السعودي أصبح واحداً من أسرع القطاعات نمواً بالمملكة، فيما يسعى المعرض لتطوير البنية التحتية له بعسير، حيث يتيح لأصحاب المشروعات والمستثمرين الطموحين الفرصة للتواصل مع الشركات العارضة المحلية والعالمية المانحة لحقوق الامتياز التجاري، كما يطلق برامج عدة تميزت بفعاليتها كالبرنامج التعليمي الذي يتضمن ورش العمل ومحاضرات والخدمات الاستشارية التي تدعم المستثمرين في مجال الامتياز التجاري ورواد ورائدات الأعمال.

وفي هذا الإطار، أكد الأمين العام لغرفة أبها الدكتور رياض آل عقران، أنه تماشياً مع رؤية المملكة 2030م، فإن الغرفة تستهدف بتنظيم المعرض؛ تطبيق مبادئ الفرنشايز التجاري؛ لتحقيق منافع لكل أفراد المجتمع، خاصة لتمكين المشروعات الريادية من خلال خلق مزيد من فرص العمل للشباب وتحقيق أهداف التنمية المستدامة عن طريق القطاع الخاص الذي يمد المناطق الأكثر احتياجاً بالخدمات والسلع بأسعار مناسبة.

وأضاف: "وقد زاد الوعي خلال الفترة الماضية بمميزات المشروعات القائمة بنظام الفرنشايز في السوق المحلي الذي يعتبر سوقاً ضخماً تخدمه شبكة كبيرة من الاستثمارات المباشرة، حيث إن هناك ما يؤكد اتساع لنطاق الثقة في العمل بنظام الفرنشايز بالمملكة، والتزايد المتواصل في عدد المشروعات وحجم الاستثمارات بنظام حق الامتياز التجاري، وفرص النمو الواعدة باعتبار المملكة سوقا كبيراً يضم عدداً كبيراً من المستهلكين معظمهم من الشباب".

يُذكر أن معرض أبها الثالث للامتياز التجاري 2019 يشارك فيه عدد من الشخصيات وصناع القرار والرواد والخبراء لاستعراض أبرز الآفاق الاستثمارية المتاحة بالمملكة، التي تستحوذ حالياً على 50% من القيمة السوقية الشرق الأوسط وأفريقيا التي تقدر بـ113 مليار ريال، منها نحو 56 ملياراً للسعودية.