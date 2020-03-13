التعادل الإيجابي يحسم موقعة الحزم والفيصلي

في ختام مباريات الجولة 22 من الدوري

تعادل فريق الحزم الأول لكرة القدم مع ضيفه الفيصلي بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب نادي الحزم، وذلك في ختام الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

افتتح فاجنر اليماو أهداف اللقاء عند الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول لصالح الحزم قبل أن يدرك يوسف الجبلي التعادل للفيصلي عند الدقيقة 44 من زمن الشوط.

وفي زمن الشوط الثاني أحرز أسامة الخلف هدف التقدم للحزم عند الدقيقة 49 ليتقدم الحزم بالنتيجة حتى الدقيقة 68 حيث عادل محمد الصيعري النتيجة لفريقه الفيصلي لينتهي اللقاء بهدفين لكلا الفريقين.

وبهذا التعادل يصبح رصيد الحزم 24 نقطة في الترتيب 12 ويصبح رصيد الفيصلي 35 نقطة في الترتيب الخامس.