سفير خادم الحرمين يقدم أوراق اعتماده لرئيس جمهورية كوت ديفوار

استقبل الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار في العاصمة أبيدجان اليوم السفير عبدالله بن حمد السبيعي الذي قدم أوراق اعتماده سفيرًا لخادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوت ديفوار.

ورحب فخامته خلال اللقاء بالسفير السبيعي, متمنيًا له طيب الإقامة، كما جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها.

حضر مراسم التقديم عدد من كبار المسؤولين في جمهورية كوت ديفوار.