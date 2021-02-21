شرطة المدينة المنورة: القبض على شخص روَّج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على أحد حساباته بمواقع التواصل

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنورة، المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية أسفرت - بفضل الله - عن تمكُّن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن في العقد الرابع من العمر؛ يروِّج لبيع مواد مخدرة وأسلحة على أحد حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي.



وقد جرى إيقافه، واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية كافة، وتمت إحالته إلى فرع النيابة العامة.