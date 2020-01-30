"أمانة جدة" تعقد مؤتمراً صحفياً بهدف التعريف ببرنامج إجادة

"الزهراني" يكشف: نصف مليار ريال قيمة المخالفات سنوياً

أعلنت أمانة محافظة جدة اليوم عن إطلاق المبادرة الوطنية "إجادة" الأحد المقبل، حيث سيبدأ التطبيق من خلال بلديتي جدة الجديدة وذهبان من خلال 30 مراقباً تم تدريبهم على أعمال البرنامج.

وقد عقدت اليوم مؤتمراً صحافياً سلطت فيه الضوء على ما يقوم به البرنامج والدور الرقابي وكذلك دور صاحب المنشأة في الاعتراض عند رصد المراقب لأي مخالفة داخل منشأته بحيث لا يتجاوز خمسة أيام، ‏وذلك بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس عايض الزهراني ومدير عام الخدمات البلدية حسن الزهراني ومستشار الأمين والمشرف العام على برنامج إجادة دكتور حسام جستنية.

وقال "جستنيه": دور المراقب سيكون رصد المخالفة وتمريرها ومن ثم تقييم المخالفة، والبرنامج لـ100 يوم سيكون للتوعية ويهدف إلى الاندماج الفعال وإحداث التأثير المباشر والشراكة مع المعنيين.

وأكد الناطق باسم أمانة جدة محمد البقمي أن الأمانة لديها أكثر من 100 مراقب، فيما ذكر وكيل الأمين للخدمات المهندس عايض الزهراني أن مخالفات جدة من رخص ولوحات ومخالفات بلدية تتجاوز نصف مليار سنوياً.

وكانت الأمانة قد بدأت استعداداتها لإطلاق البرنامج، حيث عقدت سلسلة من ورش العمل مع رؤساء البلديات الفرعية وأصحاب المنشآت التجارية.

جاء ذلك في إطار جهودها نحو تطبيق هذه المبادرة الوطنية من أجل رفع مستوى الشفافية والامتثال للأنظمة واللوائح البلدية بما يعود بالنفع على بيئة الاستثمار لأصحاب المنشآت والمحلات التجارية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين.

ويهدف البرنامج إلى تطبيق أفضل المعايير المهنية والتقنيات الحديثة المستخدمة لرفع جودة مستوى الالتزام لأصحاب المنشآت والمحال التجارية والارتقاء بالخدمات المقدمة، علاوة على ضمان تطوير وتحسين آلية الرقابة والتفتيش، في هذا المجال، بالإضافة إلى تطوير مهارات المراقبين والمفتشين، مع التأكيد على تطبيق أفضل الممارسات العالمية من أجل الحفاظ على صحة ورضا أفراد المجتمع، والعمل على الحد من الممارسات الخاطئة بما يوفر بيئة ترتقي بالخدمات المقدمة للسكان، وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية.

ويتوقع أن تنعكس المبادرة على تقوية ثقة المجتمع بالخدمات البلدية، وزيادة اندماجهم من خلال برامج التوعية الخاصة بأدوار "إجادة" الرقابية، إلى جانب تعزيز ثقافة إشراك المجتمع في الحفاظ على الصحة وضمان رفع جودة الحياة.

كما يتوقع أن يعزز من الاندماج مع بيئة الأعمال حيث ستتضمن المبادرة برامج توعوية لأصحاب المنشآت، تتضمن عقد ورش عمل تطويرية واستشارية للمنشآت حسب النشاط وتطوير ونشر الدليل الإرشادي والاشتراطات البلدية، وكذلك القيام بعمليات مسح ميداني دورية لتوعية أصحاب المنشآت بأبرز الملاحظات حسب الاشتراطات وتقديم المشورة ومقترحات التصحيح دون رصد المخالفة.

ومن المأمول أن يرفع تطبيق المبادرة من اندماج المراقبين مع المبادرة ورفع وعيهم وتطوير مهاراتهم لرفع كفاءة العمل الرقابي في التواصل والتعامل مع أصحاب المنشآت، وذلك من خلال تفعيل الجلسات المكتبية وإقامة ورش عمل تطويرية والأنشطة التفاعلية لرفع الاندماج في بيئة العمل .

من ناحيته، قال أمين محافظة جدة صالح بن علي التركي: هذه الخطوة تأتي ضمن اهتمام الأمانة ممثلة في برنامج "إجادة" بتوفير بيئة صحية ومهنية ذات جودة عالية ترتقي بالخدمات المقدمة وتعزز ثقة المجتمع بالرقابة والخدمات البلدية التي ستساهم في تحسين جودة الحياة تحقيقا لاستراتيجية رؤية المملكة 2030.

وأضاف: المبادرة تهدف لرفع كفاءة العمل الحكومي والارتقاء بالمستوى الرقابي للخدمات البلدية، وضمان الحفاظ على مستوى عالٍ وثابت لأعمال الرقابة والتفتيش، ورفع مستويات التزام أصحاب المنشآت والمحال التجارية بالاشتراطات الخاصة والعامة لممارسة الأنشطة التجارية في محافظة جدة.

وكانت مبادرة "إجادة" قد نظمت لقاء مفتوحًا مع أصحاب المنشآت، بمقر الغرفة التجارية في محافظة جدة، تناول عددًا من الموضوعات التي تتعلق ببرنامج "اجادة" والتي ساعدت على فتح نافذة التواصل مع أصحاب المنشآت، ورفع مستوى الشفافية والحوار بين "إجادة" وأصحاب المنشآت، كما سلط اللقاء الضوء على التمهيد لبدء أعمال الرقابة الميدانية في محافظة جدة والتي ستضطلع بها "إجادة".