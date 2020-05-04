عقب تصويت أعضاء "المكتب الدولي".. الموافقة على تأجيل "إكسبو 2020 دبي"

أغلبية الثلثين وافقت على التأجيل لمدة عام

يستعد "إكسبو 2020 دبي" ليسهم في تشكيل ملامح عالم ما بعد الجائحة، وخلق مستقبل أفضل للجميع؛ وذلك بعد أن صوتت أغلبية الثلثين من أعضاء المكتب الدولي للمعارض لصالح التأجيل لمدة عام.

ومع الحصول على الغالبية ستتم إقامة الحدث الدولي في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022. وستسمح فترة التأجيل لجميع المشاركين بتجاوز أثر كوفيد-19، وستمكن الحدث الدولي من التركيز على الرغبة المشتركة في رسم ملامح فكر جديد لوضع حلول لبعض أهم تحديات عصرنا.

وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات ورئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي: "نرحب بقرار الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض المؤيد لتأجيل (إكسبو 2020 دبي) عامًا، ونشكرهم على التزامهم المستمر بالإسهام في إكسبو الدولي في دبي، الذي سيؤدي دورًا محوريًّا في تشكيل ملامح عالمنا بعد انحسار الجائحة، عندما نكون في أمسّ الحاجة لذلك".

وأضاف: "لقد سعينا على مدار 50 عامًا لبناء جسور التواصل والعلاقات والشراكات مع العالم؛ لأننا نؤمن بالتعاون الصادق من أجل حماية المستقبل لصالح الجميع. وما سرعة استجابة الدول وتصويت الأغلبية إلا دليل صادق على متانة شراكاتنا الدولية، وتجسيد للدور الإيجابي الذي تؤديه دولة الإمارات العربية المتحدة مع دول العالم أجمع".

واختتم قائلاً: "إن مصادقة المجتمع الدولي على رؤية دبي لهذا الحدث، وتأكيده قدرتها على الإنجاز، إنما يعززان التزامنا بالارتقاء بهذا الإنجاز إلى مستوى الطموحات، باستضافة حدث دولي، يبهر العالم، ويلهمه في الوقت المناسب".

وفي ظل استحالة عقد الجمعية العمومية للمكتب الدولي للمعارض بسبب القيود التي فرضتها جائحة كوفيد-19، فقد صوتت الدول الأعضاء عن بُعد على توصية اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض بالتأجيل، وفقًا لما اقترحته حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في بداية إبريل، وأوصت به اللجنة التنفيذية للمكتب الدولي للمعارض في 21 إبريل.

وبينما يبقى التصويت مفتوحًا حتى 29 مايو، فقد تحقق ما يزيد على أغلبية الثلثين خلال أسبوع واحد فقط من بدء التصويت في 24 إبريل.

وقال ديميتري كريكنتزس، الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض: "أحيي الاستجابة السريعة من الدول أعضاء المكتب الدولي للمعارض. إن دعمهم تأجيل إكسبو 2020 دبي، الذي ستتم الموافقة عليه رسميًّا في 29 مايو، هو مؤشر لتأكيد الدول التضامن، وإبراز الرغبة المشتركة في العمل معًا من أجل بناء مستقبل أفضل. وبهذا التأييد لتأجيل إكسبو 2020 دبي لمدة عام تعطي الدول الأعضاء العالم الفرصة للالتقاء في 2021، عندما يكون بوسعنا معًا معالجة التحديات التي تواجه الإنسانية، والاحتفاء بالوحدة والتضامن اللذين يجعلاننا أكثر قوة. وتحت شعار (تواصل العقول وصنع المستقبل) سيكون إكسبو 2020 دبي محفلاً فريدًا للعالم؛ إذ سيستطيع الجميع خلاله تبادل المعرفة بشأن ما تعلموه من دروس، وما توصلوا إليه من حلول وأفكار من أجل غد أفضل".

وسيحتفظ إكسبو 2020 دبي باسمه، وسيظل ملتزمًا باستضافة حدث دولي استثنائي، يحتفي بالإنسانية وإبداعاتها وثقافاتها وابتكاراتها، بما في ذلك ما تحقق من تقدم تقني كبير في مجالات الدواء والعلوم.

وسيكون إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا، وأكبر حدث على الإطلاق يقام في العالم العربي، بمشاركة 192 بلدًا، وعدد من الشركات والمنظمات متعددة الأطراف والمؤسسات التعليمية.

