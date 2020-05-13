ماء زمزم يصل إلى 44 مدينة بالمملكة.. وشركات جديدة تدخل على خط التوزيع قريبًا

تزيد طاقة المشروع الإنتاجية عن 200 ألف عبوة يوميًّا

أعلنت شركة "بندة"، إحدى الشركات المتعهدة مع مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم بمكة المكرمة، زيادة مخزون مياه زمزم المبارك في 201 فرع ب 44 مدينة؛ مؤكدةً أن أقصى حد للفرد عبوتين فقط.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، قد أعلنت عن توسيع دائرة توزيع مياه زمزم في المملكة؛ وذلك لتسهيل عملية إيصالها إلى أكبر عدد من طالبيها؛ بناءً على حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين، على توفير الحلول اللازمة لتأمين مياه زمزم وفق سعة العبوات الموحدة ذات الـ5 لترات لطالبيها خلال شهر رمضان المبارك؛ في ظل ظروف جائحة فيروس كورونا الراهنة.

وقد عملت الرئاسة على زيادة عدد شركات التجزئة المخولة بتوزيع عبوات مياه زمزم في فروعهم بمناطق المملكة المختلفة، وهي شركة "بندة" التي بدأت منذ أكثر من أسبوع في توفير العبوات في فروعها، إلى جانب شركتي العثيم ولولو ماركت، والتي سيتم توفير عبوات مياه زمزم في فروعهما ابتداءً من هذا الأسبوع الجاري بشكل تدريجي، بالإضافة إلى منصة "هناك" التي بدأت منذ وقت في توفير العبوات عبر المنصة.

ويعمل مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لسقيا زمزم على إمداد المتعهدين المخصصين حاليًا؛ وفقًا لإمكانيات الشحن والتسليم في ظل الظروف الحالية؛ حيث تم توزيع أكثر من (700) ألف عبوة لشركة "بندة" للتجزئة، ومنصة "هناك" الإلكترونية، الأسبوع الماضي، ويحتوي المشروع على مستودع استراتيجي يتسع لـ2 مليون عبوة، وتزيد طاقته الإنتاجية عن 200 ألف عبوة يوميًّا.

يُذكر أن مشروع الملك عبدالله لسقيا زمزم، أعلن في وقت سابق إغلاق جميع منافذ بيع مياه زمزم حتى إشعار آخر؛ وفقًا للخطوات والإجراءات الصحية الاحترازية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).