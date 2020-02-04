مقتل شخصَيْن وإصابة ثالث في إطلاق نار بجامعة تكساس الأمريكية

إعلام أمريكي: تم إلغاء جميع المحاضرات المقررة خلال اليوم

قُتل شخصان، وأُصيب ثالث، في حادث إطلاق نار بجامعة تكساس إيه آند إم كوميرس في ولاية تكساس الأمريكية، حسب سكاي نيوز عربية.

وتفصيلاً، قالت وسائل إعلام أمريكية نقلاً عن مصادر إنه تم إلغاء جميع المحاضرات التي كانت مقررة بقية اليوم في الجامعة التي تبعد نحو 100 كيلومتر شمال شرقي دالاس.